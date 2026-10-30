Соответствующее заявление сделал помощник диктатора Путина Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ 30 октября.

Adv

популярные видео

Что сказал Ушаков о дате переговоров

Как стало известно, американской стороне уже направили рабочие соображения по графику консультаций и в настоящее время ожидают официального ответа.

Ранее конкретные сроки предметно не обсуждались, а дипломаты ориентировались лишь на середину ноября. Сейчас началось детальное рассмотрение возможного календаря предстоящего раунда.

Факторов, определяющих окончательный выбор дат встреч, несколько.

От многих причин, в том числе как внутреннего, так и международного характера– отметил Ушаков.

Напомним, что ранее в этот день он цинично заявил, что Украина игнорирует просьбу Трампа не наносить удары по НПЗ. Также, по его словам, Киев "вряд ли решился бы" на удары по российским НПЗ "без поддержки Европы".

Между тем пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что подготовка к переговорам не предусматривает обязательств по ограничению боевых действий.