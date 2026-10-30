Відповідну заяву зробив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ 30 жовтня.

Adv

популярні відео

Що сказав Ушаков про дату переговорів

Як стало відомо, американській стороні вже надіслали робочі міркування щодо графіка консультацій і наразі очікують на офіційну відповідь.

Раніше конкретні терміни предметно не обговорювалися, а дипломати орієнтувалися лише на середину листопада. Наразі розпочався детальний розгляд можливого календаря майбутнього раунду.

Чинників, які визначають остаточний вибір днів зустрічей, є декілька.

Від багатьох причин, у тому числі і внутрішнього, і міжнародного характеру– зазначив Ушаков.

Нагадаємо, що раніше цього дня він цинічно заявив, що Україна ігнорує прохання Трампа не бити по НПЗ. Також, за його словами, Київ "навряд чи наважився б" на удари по російських НПЗ "без підтримки Європи".

Тим часом речник російського диктатора Пєсков заявив, що підготовка до переговорів не передбачає зобов'язань щодо обмеження бойових дій.