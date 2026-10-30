Про це він заявив росЗМІ 30 жовтня.

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Що сказав Пєсков

Росіянин цинічно заявив, що Росія неодноразово говорила, що проти припинення вогню, який "дасть перепочинок українцям".

При цьому підготовка до переговорів, за його слова, йде за планом.

Ну, була перерва, про яку говорив Трамп. Виходить, вони (Україна – 24 Канал) цю перерву порушили. Ну, скоріше, це тема для обговорення між Вашингтоном та Києвом– додав Пєсков.

Він також безсоромно заявив, що Росія веде свою так звану "сво", щоб "позбавити київський режим можливості взагалі завдавати ударів".

"Ось. І ми досягаємо таким чином своїх цілей", – сказав речник диктатора.

До слова, у Кремлі бідкаються, що Україна продовжує бити по російських нафтопереробних заводах. Помічник Путіна Ушакова поскаржився, що Київ робить це, попри заклики США.

При цьому сама ж Росія постійно ігнорує будь-які домовленості.