Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, если Украина подпишет какое-то соглашение с Россией о прекращении огня, то в нашем государстве сразу же должен начаться рост в военно-политической и военно-дипломатической сферах. По его мнению, в этом направлении нельзя будет останавливаться ни на секунду.

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Украина должна быть мощным государством

Андрей Городницкий отметил, что Украина должна быть максимально сильной и мощной для того, чтобы уничтожать Россию на всех фронтах.

Это будет единственным превентивным методом для того, чтобы Россия не смогла напасть на нас в будущем. Как только мы (Украина – 24 Канал) усилим свою субъектность в мире и военную мощь, то на нас никто не нападет,

– подчеркнул политический эксперт.

Он считает, что России не нужна еще одна такая война, в которой Вооруженные Силы Украины будут уничтожать оккупантов на всех направлениях.

Важно! Кремль продолжает отрицать суверенитет Украины и использует пропаганду для оправдания войны, что подрывает перспективы добросовестных переговоров. Аналитики ISW отмечают, что Москва стремится представить себя равнозначной США и восстановить статус "сверхдержавы", а ее войска, вероятно, готовятся к многолетним боевым действиям на востоке Украины.

В Кремле понимают, какую войну они развязали. Поэтому там хотят сделать так, чтобы Украина была слабой, чтобы был шанс на победу.

России неинтересно сражаться с мощным соперником. Если оккупанты увидят, что Украина супер сильная, то они не пойдут на Киев,

– отметил Андрей Городницкий.

Он подытожил, что Владимиру Путину для повторного нападения на Украину будет крайне сложно накопить снова достаточное количество ресурсов, если Запад продолжит свои санкции и будет поддерживать Украину.