Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, якщо Україна підпише якусь угоду з Росією про припинення вогню, то у нашій державі одразу ж має розпочатись зріст у військово-політичній та військово-дипломатичній сферах. На його думку, у цьому напрямку не можна буде зупинятись ні на секунду.

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Україна має бути потужною державою

Андрій Городницький зауважив, що Україна має бути максимально сильною та потужною для того, щоб знищувати Росію на всіх фронтах.

Це буде єдиним превентивним методом для того, щоб Росія не змогла напасти на нас у майбутньому. Як тільки ми (Україна – 24 Канал) посилимо свою суб'єктність у світі та військову міць, то на нас ніхто не нападе,

– підкреслив політичний експерт.

Він вважає, що Росії не потрібна ще одна така війна, у якій Збройні Сили України знищуватимуть окупантів на всіх напрямках.

Важливо! Кремль продовжує заперечувати суверенітет України та використовує пропаганду для виправдання війни, що підриває перспективи добросовісних переговорів. Аналітики ISW зазначають, що Москва прагне представити себе рівнозначною США та відновити статус "наддержави", а її війська, ймовірно, готуються до багаторічних бойових дій на сході України.

У Кремлі розуміють, яку війну вони розв'язали. Тому там хочуть зробити так, аби Україна була слабкою, щоб був шанс на перемогу.

Росії нецікаво битися із потужним суперником. Якщо окупанти побачать, що Україна супер сильна, то вони не підуть на Київ,

– зазначив Андрій Городницький.

Він підсумував, що Владіміру Путіну для повторного нападу на Україну буде вкрай складно накопичити знову достатню кількість ресурсів, якщо Захід продовжить свої санкції та підтримуватиме Україну.