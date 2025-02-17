Про це президент України заявив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, передає 24 Канал.

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Які країни бачить Зеленський у перемовному процесі про мир

Володимир Зеленський наголосив, що за столом перемовин будуть саме ті держави, які готові взяти на себе відповідальність за утримання довготривалого миру.

Щодо Китаю. Ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців (під час переговорів про мир – 24 Канал),

– сказав український лідер.

Водночас президент наголосив, що за столом переговорів в цей момент будуть ті країни, хто "готовий взяти на себе відповідальність" за гарантії безпеки та допомогу, за зупинення Путіна та інвестування у відновлення України.

До слова, журналісти The Economist писали, що у Вашингтоні розглядають можливість залучення бразильських і китайських військових до складу миротворчих сил. Їх, на відміну від європейців, можуть розмістити вздовж лінії ймовірного припинення вогню в Україні.