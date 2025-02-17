Президент Зеленський, зокрема, наголосив, що Україна нічого не знала про зустріч росіян та американців у Саудівській Аравії. Глава держави наголосив, що не визнає жодну угоду, яка буде ухвалена без участі Києва, передає 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

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Україну не змушуватимуть до угоди

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що "ніхто не нав’язуватиме Україні мирну угоду". Він зазначив, що В"олодимир Зеленський і народ України ухвалять це рішення".

Нагадаємо, що 17 лютого Кіт Келлог відвідав Брюссель для обговорення з членами НАТО питань забезпечення миру в Україні.

До слова, президент Зеленський підтвердив візит спецпредставника Трампа до Києва 20 лютого. З української столиці обидва президент і дипломат вирушать на фронт.