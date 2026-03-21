24 Канал Новости Украины
21 марта, 10:53
"Путешествуй Стреляй Люби": военные подхватили щемящий тренд

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Военные запустили тренд "Путешествуй. Стреляй. Люби", показывающий различные сферы их жизни.
  • Коллаж из 3 фото иллюстрирует путешествия, военную службу и любовь.

Военные запустили тренд: "Путешествуй. Стреляй. Люби". Он показывает разные моменты жизни военных.

Об этом сообщает Медиа Сил обороны Украины.

В чем смысл тренда "Путешествуй. Стреляй. Люби"?

Военные запустили тренд "Путешествуй. Стреляй. Люби". Он демонстрирует, что кроме войны у военных есть гражданская жизнь.

Так, тренд выглядит как коллаж из 3 фото с соответствующей подписью. "Путешествуй" соответственно означает путешествия, "Стреляй" – военную службу, а "Люби" – любовь и времяпрепровождение с близкими или домашними любимцами.

Тренд "Путешествуй. Стреляй. Люби"

Четверо бойцов держали ключевой участок

  • Боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Свят" рассказал об одной из сложных боевых операций на Донбассе. На позиции находилось два пулеметчика и два стрелка. Они выбрали правильное тактическое положение и уничтожили несколько групп врага.

  • В конце концов всех раненых удалось эвакуировать, российские попытки контрдействий и атак дронами не увенчались успехом.