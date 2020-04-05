Трепак назвал две причины, почему не уволился после отставки Рябошапки

Рада в начале марта отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Виктор Трепак, который тогда был его заместителем, назвал две причины, почему не уволился после этого. Во-первых, он надеялся, что стратегия реформирования прокуратуры не изменится. Во вторых, хотел закончить несколько важных дел.

О своей реакции на отставку генпрокурора Рябошапки его уже бывший заместитель Виктор Трепак рассказал "Украинской правде".

Обратите внимание Венедиктова требовала объявить подозрение активисту Стерненко, – Трепак

Он отметил, что мог бы уйти вслед за Рябошапкой. Однако не сделал этого по двум причинам.

Во-первых, была небольшая надежда, что стратегический курс на реформирование прокуратуры, на ее очищение, на введение новых принципов работы останется неизменным,

– заявил Трепак.

Объяснил это тем, что Рябошапка и Венедиктова – формально из одной политической команды. Однако, по словам Трепака, оказалось, что там нет никакой команды, а только интересы определенных людей и определенных групп.

Во-вторых, у меня был моральный и профессиональный долг завершить несколько важных дел, прежде всего дело об убийстве Екатерины Гандзюк,

– добавил ексзаступник генпрокурора.

Он надеялся, что получит такую возможность, несмотря на общественный резонанс и публичные обещания Владимира Зеленского найти и наказать всех заказчиков убийства активистки.

Трепак также отметил, еще в феврале стало известно об увольнении Рябошапки, так как он не удовлетворял тех, кто сейчас принимает решения в государстве. Однако экс-заместитель генпрокурора не ожидал, что это будет происходить "в пожарном порядке и довольно брутальным способом". И добавил, что основной кандидатурой на замену сразу была Венедиктова.

Обратите внимание! Верховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим он взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.

Что известно об увольнении Виктора Трепака