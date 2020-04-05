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      Трепак назвал две причины, почему не уволился после отставки Рябошапки

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      Трепак пояснив, чому не звільнився після відставки Рябошапки / ukrinform.ua

      Рада в начале марта отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Виктор Трепак, который тогда был его заместителем, назвал две причины, почему не уволился после этого. Во-первых, он надеялся, что стратегия реформирования прокуратуры не изменится. Во вторых, хотел закончить несколько важных дел.

      О своей реакции на отставку генпрокурора Рябошапки его уже бывший заместитель Виктор Трепак рассказал "Украинской правде".

      Обратите внимание Венедиктова требовала объявить подозрение активисту Стерненко, – Трепак

      Он отметил, что мог бы уйти вслед за Рябошапкой. Однако не сделал этого по двум причинам.

      Во-первых, была небольшая надежда, что стратегический курс на реформирование прокуратуры, на ее очищение, на введение новых принципов работы останется неизменным,
      – заявил Трепак.

      Объяснил это тем, что Рябошапка и Венедиктова – формально из одной политической команды. Однако, по словам Трепака, оказалось, что там нет никакой команды, а только интересы определенных людей и определенных групп.

      Во-вторых, у меня был моральный и профессиональный долг завершить несколько важных дел, прежде всего дело об убийстве Екатерины Гандзюк,
      – добавил ексзаступник генпрокурора.

      Он надеялся, что получит такую возможность, несмотря на общественный резонанс и публичные обещания Владимира Зеленского найти и наказать всех заказчиков убийства активистки.

      Трепак также отметил, еще в феврале стало известно об увольнении Рябошапки, так как он не удовлетворял тех, кто сейчас принимает решения в государстве. Однако экс-заместитель генпрокурора не ожидал, что это будет происходить "в пожарном порядке и довольно брутальным способом". И добавил, что основной кандидатурой на замену сразу была Венедиктова.

      Обратите внимание! Верховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим он взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.

      Что известно об увольнении Виктора Трепака

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка Офис генпрокурора Владимир Зеленский Виктор Трепак Ирина Венедиктова Дело Екатерины Гандзюк
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