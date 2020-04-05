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      Трепак назвав дві причини, чому не звільнився після відставки Рябошапки

      - Читать новость на русском
      Трепак пояснив, чому не звільнився після відставки Рябошапки / ukrinform.ua

      Рада на початку березня відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Віктор Трепак, який тоді був його заступником, назвав дві причини, чому не звільнився після цього. По-перше, він сподівався, що стратегія реформування прокуратури не зміниться. По друге, хотів завершити кілька важливих справ.

      Про свою реакцію на відставку генпрокурора Рябошапки його вже колишній заступник Віктор Трепак розповів "Українській правді".

      Зверніть увагу Венедіктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненку, – Трепак

      Він зазначив, що міг би піти вслід за Рябошапкою. Однак не зробив цього з двох причини.

      По-перше, було невелике сподівання, що стратегічний курс на реформування прокуратури, на її очищення, на запровадження нових принципів роботи залишиться незмінним,
      – заявив Трепак.

      Пояснив це тим, що Рябошапка і Венедіктова – формально з однієї політичної команди. Однак, за словами Трепака, виявилося, що там немає ніякої команди, а тільки інтереси певних людей і певних груп.

      По-друге, у мене був моральний і професійний обов'язок завершити кілька важливих справ, передусім справу про вбивство Катерини Гандзюк,
      – додав ексзаступник генпрокурора.

      Він сподівався, що матиме таку можливість, зважаючи на суспільний резонанс і публічні обіцянки Володимира Зеленського знайти та покарати всіх замовників убивства активістки.

      Трепак також зазначив, ще у лютому стало відомо про звільнення Рябошапки, адже він не задовольняв тих, хто наразі приймає рішення у державі. Однак ексзаступник генпрокурора не очікував, що це відбуватиметься "у пожежному порядку і в досить брутальний спосіб". Та додав, що основною кандидатурою на заміну одразу була Венедіктова.

      Зверніть увагу! Верховна Рада 5 березня на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед цим він взяв останнє слово і наголосив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою.

      Що відомо про звільнення Віктора Трепака

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора Володимир Зеленський Віктор Трепак Ірина Венедіктова Справа Катерини Гандзюк
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