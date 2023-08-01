Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, пишет 24 Канал.

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"Главное – не сорвать процесс мобилизации"

Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК возглавляют невоевавшие люди, не имеющие опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили: до конца года 30% руководящего состава должны заменить воевавшими людьми,

– подчеркнул Павлюк.

В то же время уточнил, что речь идет о людях, которые не могут продолжать службу из-за разных ранений.

Заместитель Резникова отметил, что это не быстрый процесс, ведь ветераны должны желать работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, набраться опыта, потому что это "не такая простая работа". Павлюк добавил, что эти люди должны быть достойны должности в военкомате.

По словам замминистра, соответствующую работу уже проводят. В частности, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены ребятами, которые воевали и получили ранения.

"Сейчас мы дошли до этапа замены руководящего состава. Попробуем. Главное – это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", – подчеркнул Павлюк.

Проверка ТЦК и СП продолжается