Треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов – соцопрос
Источник:"Рейтинг"
По данным социологического опроса, треть украинцев в 2021 году смогли реализовать большинство своих планов и замыслов, или все. Приблизительно такое же количество наших граждан в конце года удовлетворено или полностью удовлетворено своей жизнью.
В целом, положительно реализацию своих планов в 2021 году оценили 30% украинцев. В то же время своей жизнью удовлетворены 38% граждан.
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Результаты исследования
Всем участникам опроса предложили оценить свою жизнь, реализацию планов и успехи 2021 года по шкале от 0 до 5, то есть от "совсем недоволен" до "полностью доволен".
- Реализация планов. По данным соцопроса, 7% украинцев полностью реализовали свои планы. В то же время, 23% граждан осуществили большинство своих замыслов. Неудачным 2021 годом для воплощения своих планов назвали 13% респондентов.
- Удовлетворенность жизнью. В Украине 13% граждан полностью удовлетворены своей жизнью. Также четверть украинцев больше чем удовлетворена. 11% украинцев полностью недовольны.
- Успешность года. Равно как и с реализацией планов, 7% респондентов назвали 2021 год полностью успешным. Еще 26% украинцев назвали этот год успешным. Неудачным 2021 год оказался для 13% граждан.
Наибольший уровень успеваемости и удовлетворенности жизнью указали респонденты с высоким уровнем дохода, однако больше всего планов реализовали украинцы с прибылью больше среднего.
Своей жизнью больше всего довольны украинцы в возрасте от 18 до 29 лет.
Каким 2021 год был для украинцев / Фото социологической группы "Рейтинг"
Что известно об опросеАудитория: население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1600 респондентов. Интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) проведен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Сроки проведения: 4-7 декабря 2021
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