Обычно это простой процесс, еще и бутылки изготавливают для него специальные, которые легко разбить. Но на этот раз сделать это почему-то удалось только с третьей попытки.

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Первая "выходка" атомной подводной лодки USS Hyman G. Rickover

В штате Коннектикут на церемонии крещения новой атомной ударной подводной лодки военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Hyman G. Rickover (SSN 795) произошло страшное.

Традиционно принято на первом торжественном спуске судна на воду разбивать об него бутылку шампанского. Честь сделать это доверили Дарлин Гринерт – жене бывшего начальника ВМС.

И все бы, может, ничего, но вдруг она без всякого предварительного согласования и в последний момент передала это право своей дочери Саре.

Сара, видимо, не готовилась – разбить бутылку шампанского ей удалось только с третьей попытки! Мило добавить, что сударыня Сара работает в компании, изготовившей столь тяжелым трудом "окрещенную" субмарину.

Вот так показали церемонию на официальной странице ответственной за лодку компании General Dynamics:

А вот какое видео выложили в сети неравнодушные свидетели того, как все было на самом деле:

О специальной бутылке и плохом знаке

Что интересно, бутылки шампанского для этих церемоний берут не в магазине, а отдельно заказывают у производителя: там легче стекло, его разбить проще, а еще и вокруг стекла – специальный металлический чехол для защиты от разлета осколков.

Казалось бы, бей – и никаких проблем. Но вот видим ситуацию, когда вышло иначе. И теперь кто знает, как будет плавать новая субмарина – ведь издавна проблемы с разбивкой бутылки моряки считают плохим знаком.



На церемонии "крещения" атомной субмарины узрели плохой знак / Фото US Navy

Для справки: 115-метровая атомная подводная лодка USS Hyman G. Rickover класса Virginia IV имеет на борту 12 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Говорят, стоит она по меньшей мере 2,7 миллиарда долларов.



Всего атомных подлодок во флоте США – 50 обычных и 18 стратегических.