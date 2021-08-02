Зазвичай це простий процес, ще й пляшки виготовляють для нього спеціальні, які легко розбити. Та цього разу зробити це чомусь вдалося тільки з третьої спроби.

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Перший "вибрик" атомного підводного човна USS Hyman G. Rickover

У штаті Коннектикут на церемонії хрещення нового атомного ударного підводного човна військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Hyman G. Rickover (SSN 795) сталося страшне.

Традиційно заведено на першому урочистому спуску судна на воду розбивати об нього пляшку шампанського. Честь зробити це довірили Дарлін Грінерт – дружині колишнього начальника ВМС.

І все б, може, нічого, але раптом вона без будь-якого попереднього узгодження і в останню мить передала це право своїй доньці Сарі.

Сара, мабуть, не готувалася – розбити пляшку шампанського їй вдалося тільки з третьої спроби! Мило додати, що панянка Сара працює у компанії, яка виготовила важкою працею "охрещену" субмарину.

Ось так показали церемонію на офіційній сторінці відповідальної за човен компанії General Dynamics:

А ось яке відео виклали у мережі небайдужі свідки того, як усе було насправді:

Про спеціальну пляшку і поганий знак

Що цікаво, пляшки шампанського для цих церемоній беруть не в магазині, а окремо замовляють у виробника: там легше скло, яке розбити простіше, а ще й навколо скла – спеціальний металічний чохол для захисту від розльоту осколків.

Здавалося б, бий – і жодних проблем. Аж от бачимо ситуацію, коли вийшло інакше. І тепер хто зна, як плаватиме нова субмарина – адже здавна проблеми з розбиттям пляшки моряки вважають поганим знаком.



На церемонії "хрещення" атомної субмарини вгледіли поганий знак / Фото U.S. Navy

Для довідки: 115-метровий атомний підводний човен USS Hyman G. Rickover класу Virginia IV має на борту 12 крилатих ракет Tomahawk із дальністю дії 1,6 тисячі кілометрів. Кажуть, коштує він щонайменше 2,7 мільярда доларів.



Усього атомних човнів у флоті США – 50 звичайних і 18 стратегічних.

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