Зазвичай це простий процес, ще й пляшки виготовляють для нього спеціальні, які легко розбити. Та цього разу зробити це чомусь вдалося тільки з третьої спроби.
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Перший "вибрик" атомного підводного човна USS Hyman G. Rickover
У штаті Коннектикут на церемонії хрещення нового атомного ударного підводного човна військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Hyman G. Rickover (SSN 795) сталося страшне.
- Традиційно заведено на першому урочистому спуску судна на воду розбивати об нього пляшку шампанського. Честь зробити це довірили Дарлін Грінерт – дружині колишнього начальника ВМС.
- І все б, може, нічого, але раптом вона без будь-якого попереднього узгодження і в останню мить передала це право своїй доньці Сарі.
Сара, мабуть, не готувалася – розбити пляшку шампанського їй вдалося тільки з третьої спроби! Мило додати, що панянка Сара працює у компанії, яка виготовила важкою працею "охрещену" субмарину.
Ось так показали церемонію на офіційній сторінці відповідальної за човен компанії General Dynamics:
А ось яке відео виклали у мережі небайдужі свідки того, як усе було насправді:
Про спеціальну пляшку і поганий знак
Що цікаво, пляшки шампанського для цих церемоній беруть не в магазині, а окремо замовляють у виробника: там легше скло, яке розбити простіше, а ще й навколо скла – спеціальний металічний чохол для захисту від розльоту осколків.
Здавалося б, бий – і жодних проблем. Аж от бачимо ситуацію, коли вийшло інакше. І тепер хто зна, як плаватиме нова субмарина – адже здавна проблеми з розбиттям пляшки моряки вважають поганим знаком.
На церемонії "хрещення" атомної субмарини вгледіли поганий знак / Фото U.S. Navy
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