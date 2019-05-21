Третьи сутки горит свалка на Николаевщине: фото и видео
Уже третьи сутки тушат пожар на свалке под Вознесенском, что на Николаевщине. Там спасатели заливают водой отдельные очаги тления.
Пожар вспыхнул еще в 19 мая утром, сообщает ГСЧС.
Читайте также: 9-летний ребенок погиб на свалке в Николаеве
Он охватил площадь в четыре гектара. Но из-за сильного ветра и глубоких слоев мусора пламя трудно тушить.
За последние два года эта свалка вспыхивает не впервые. Ведь территория не огорожена и туда можно легко попасть. Среди версий возгорания – халатность и поджог.
Было задействовано шесть единиц техники. Обратились к частным предприятиям, которые предоставили тяжелую специализированную технику. Также работает две единицы пожарной техники,
– отметил первый заместитель Вознесенского городского головы Юрий Сметана.
Пожар на свалке в Николаеве
Видео: комментарий Юрия Сметаны о пожаре на свалке