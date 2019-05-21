Третьи сутки горит свалка на Николаевщине: фото и видео

Уже третьи сутки тушат пожар на свалке под Вознесенском, что на Николаевщине. Там спасатели заливают водой отдельные очаги тления.

Пожар вспыхнул еще в 19 мая утром, сообщает ГСЧС.

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Он охватил площадь в четыре гектара. Но из-за сильного ветра и глубоких слоев мусора пламя трудно тушить.

За последние два года эта свалка вспыхивает не впервые. Ведь территория не огорожена и туда можно легко попасть. Среди версий возгорания – халатность и поджог.

Было задействовано шесть единиц техники. Обратились к частным предприятиям, которые предоставили тяжелую специализированную технику. Также работает две единицы пожарной техники,

– отметил первый заместитель Вознесенского городского головы Юрий Сметана.

Пожар на свалке в Николаеве

Видео: комментарий Юрия Сметаны о пожаре на свалке