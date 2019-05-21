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      Третьи сутки горит свалка на Николаевщине: фото и видео

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      Уже третьи сутки тушат пожар на свалке под Вознесенском, что на Николаевщине. Там спасатели заливают водой отдельные очаги тления.

      Пожар вспыхнул еще в 19 мая утром, сообщает ГСЧС.

      Читайте также: 9-летний ребенок погиб на свалке в Николаеве

      Он охватил площадь в четыре гектара. Но из-за сильного ветра и глубоких слоев мусора пламя трудно тушить.

      За последние два года эта свалка вспыхивает не впервые. Ведь территория не огорожена и туда можно легко попасть. Среди версий возгорания – халатность и поджог.

      Было задействовано шесть единиц техники. Обратились к частным предприятиям, которые предоставили тяжелую специализированную технику. Также работает две единицы пожарной техники,
      – отметил первый заместитель Вознесенского городского головы Юрий Сметана.

      Пожар на свалке в Николаеве

      Видео: комментарий Юрия Сметаны о пожаре на свалке

       

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      Теги: Новости Украины Пожар Новости Николаева Экология ГСЧС
      Источник: 24 канал
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