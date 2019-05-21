Третю добу горить сміттєзвалище на Миколаївщині: фото і відео

Уже третю добу гасять пожежу на сміттєзвалищі під Вознесенськом, що на Миколаївщині. Там рятувальники досі заливають водою окремі осередки тління.

Пожежа спалахнула ще в 19 травня зранку, повідомляє ДСНС.

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Вона охопила площу в чотири гектари. Але через сильний вітер та глибокі шари сміття полум'я важко гасити.

За останні два роки це сміттєзвалище спалахує не вперше. Адже територія не огороджена і туди можна легко потрапити. Серед версій займання – людська недбалість та підпал.

Було задіяно шість одиниць техніки. Звернулися до приватних підприємств, які надали важку спеціалізовану техніку. Також працює дві одиниці пожежної техніки,

– зазначив перший заступник Вознесенського міського голови Юрій Сметана.

Пожежа на сміттєзвалищі в Миколаєві

Відео: коментар Юрія Сметани про пожежу на сміттєзвалищі