Третий день без новых случаев коронавируса: Тернополь открывает все рынки
В Тернополе не открыли рынки с 1 мая несмотря на разрешение Кабмина из-за вспышки коронавируса в области. Однако за последние 3 дня в городе не обнаружили ни одного больного, поэтому с 16 мая откроют все продовольственные и промышленные рынки.
Мер міста Сергій Надал у відеозверненні заявив, що відповідне рішення прийняли на засіданні оперативного штабу.
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Усі підприємці та адміністрація ринків зобов'язані дотримуватися санітарно-епідемічних заходів безпеки та виконувати рекомендації уряду.
Роботу ринків контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, поліції та муніципальної інспекції. Якщо правоохоронці виявлять порушення, то роботу ринку зупинять.
Станом на 15 травня у Тернопільській області зафіксували 1060 випадків коронавірус, 22 людей померло. У самому Тернополі виявили 96 інфікованих.
Що відомо про відкриття ринків в Україні
- Продовольчі ринки Кабмін дозволив відкрити з 1 травня.
- Рішення щодо непродовольчих ринків уряд уже також прийняв на засіданні. Однак його ще не опублікували. Це означає, що непродовольчим ринкам працювати ще не можна.
- Загалом ринки можуть відновити роботу лише при дотриманні санітарно-епідемічних заходів безпеки.
За яких умов може працювати ринок в Україні / Інфографіка 24 каналу