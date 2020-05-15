Третій день без нових випадків коронавірусу: Тернопіль відкриває всі ринки

У Тернополі не відкрили ринки з 1 травня попри дозвіл Кабміну через спалах коронавірусу в області. Однак за останні 3 дні у місті не виявили жодного хворого, тож з 16 травня відкриють усі продовольчі та промислові ринки.

Мер міста Сергій Надал у відеозверненні заявив, що відповідне рішення прийняли на засіданні оперативного штабу. Дізнайтеся більше Про спад епідемії говорити рано, – голова Тернопільської ОДА про ситуацію в області Усі підприємці та адміністрація ринків зобов'язані дотримуватися санітарно-епідемічних заходів безпеки та виконувати рекомендації уряду. Роботу ринків контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, поліції та муніципальної інспекції. Якщо правоохоронці виявлять порушення, то роботу ринку зупинять. Станом на 15 травня у Тернопільській області зафіксували 1060 випадків коронавірус, 22 людей померло. У самому Тернополі виявили 96 інфікованих. Що відомо про відкриття ринків в Україні Продовольчі ринки Кабмін дозволив відкрити з 1 травня.

Рішення щодо непродовольчих ринків уряд уже також прийняв на засіданні. Однак його ще не опублікували. Це означає, що непродовольчим ринкам працювати ще не можна.

Загалом ринки можуть відновити роботу лише при дотриманні санітарно-епідемічних заходів безпеки.

За яких умов може працювати ринок в Україні / Інфографіка 24 каналу