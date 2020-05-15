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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Третій день без нових випадків коронавірусу: Тернопіль відкриває всі ринки

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Ринки в Тернополі відкриють 16 травня 2020
У Тернополі відкриють всі ринки / 24 канал

У Тернополі не відкрили ринки з 1 травня попри дозвіл Кабміну через спалах коронавірусу в області. Однак за останні 3 дні у місті не виявили жодного хворого, тож з 16 травня відкриють усі продовольчі та промислові ринки.

Мер міста Сергій Надал у відеозверненні заявив, що відповідне рішення прийняли на засіданні оперативного штабу.

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Усі підприємці та адміністрація ринків зобов'язані дотримуватися санітарно-епідемічних заходів безпеки та виконувати рекомендації уряду.

Роботу ринків контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, поліції та муніципальної інспекції. Якщо правоохоронці виявлять порушення, то роботу ринку зупинять.

Станом на 15 травня у Тернопільській області зафіксували 1060 випадків коронавірус, 22 людей померло. У самому Тернополі виявили 96 інфікованих.

Що відомо про відкриття ринків в Україні

  • Продовольчі ринки Кабмін дозволив відкрити з 1 травня.
  • Рішення щодо непродовольчих ринків уряд уже також прийняв на засіданні. Однак його ще не опублікували. Це означає, що непродовольчим ринкам працювати ще не можна.
  • Загалом ринки можуть відновити роботу лише при дотриманні санітарно-епідемічних заходів безпеки.

умови роботи ринку україна карантин коронавірус уряд
За яких умов може працювати ринок в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Тернопіль
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