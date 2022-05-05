На заводе продолжаются тяжелые кровопролитные бои. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, позывной – "Калина".

Важно В Мариуполе враг пытается похоронить как можно больше гражданских до 9 мая

Защитники города уже 71 день сражаются один на один с превосходящими силой противником.

Они проявляют такую выдержку и героизм, что Украина должна знать, что значит быть верным Родине,

– добавил Паламарь.

Сорванная эвакуация и обращение к президенту

"Калина" подчеркнул, что россияне в очередной раз нарушили обещание по поводу перемирия и не позволили эвакуироваться гражданским. Поэтому Паламарь призвал мир эвакуировать мирных жителей из "Азовстали", а также обратился к Верховному Главнокомандующему.

Необходимо позаботиться о раненых солдатах, которые умирают в страшных муках, потому что не получают должного лечения.

Он просит дать возможность вынести тела воинов, чтобы украинцы могли попрощаться со своими героями.

Отреагируйте на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций и законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью,

– сказал заместитель командира.

Штурм "Азовстали": что известно

Накануне, 4 мая, СМИ сообщили о том, что российские военные прорвались на территорию "Азовстали". С нашими защитниками исчезла связь.

Впоследствии нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия подтвердил, что враг – на территории "Азовстали". Но он отметил, что связь с воинами была. В Генштабе рассказали, что россияне действительно штурмуют завод, хотя и безуспешно.

Вечером обращение записал командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он сказал, что уже вторые сутки, как враг прорвался на территорию "Азовстали". Идут тяжелые бои, но бойцы продолжают мужественно удерживать оборону.

Уже 5 мая советник главы ОП Алексей Арестович утверждал, что российских оккупантов больше нет на территории завода "Азовсталь". Украинские военные отразили штурм врага.

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