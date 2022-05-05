На заводі тривають важкі кровопролитні бої. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, позивний – "Калина".

Важливо У Маріуполі ворог намагається поховати якомога більше цивільних до 9 травня

Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з силами противника, які переважають.

Вони проявляють таку витримку та героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним Батьківщині,
– додав Паламар.

Зірвана евакуація та звернення до президента

"Калина" наголосив, що росіяни вчергове порушили обіцянку щодо перемир'я та не дозволили евакуюватись цивільним. Тому Паламар закликав світ евакуювати мирних жителів з "Азовсталі", а також звернувся до Верховного Головнокомандувача.

  • Необхідно подбати про поранених солдат, які помирають в страшних муках, бо не мають належного лікування.
  • Він просить дати можливість забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатись зі своїми героями.

Відреагуйте на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій та законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю та безкарністю,
– сказав заступник командира.

Штурм "Азовсталі": що відомо

  • Напередодні, 4 травня ЗМІ повідомили про те, що російські військові прорвалися на територію "Азовсталі". Із нашими захисниками зник зв'язок.
  • Згодом нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія підтвердив, що ворог – на території "Азовсталі". Але він зазначив, що зв'язок із воїнами був. У Генштабі розповіли, що росіяни справді штурмують завод, хоч успіхів не мають.
  • Ввечері звернення записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він сказав, що вже другу добу як ворог прорвався на територію "Азовсталі". Йдуть важкі бої, але бійці продовжують мужньо тримати оборону.
  • Вже 5 травня радник глави ОП Олексій Арестович стверджував, що російських окупантів більше немає на території заводу "Азовсталь". Українські військові відбили штурм ворога.

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