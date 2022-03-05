Соответствующую информацию обнародовали на сайте немецкого Бундестага 4 марта. Об этом Германия заявила после переговоров Шольца с Путиным.
Заметьте Путин и Шольц снова продолжили обсуждение по телефону войны России против Украины
Третий раунд переговоров Украина – Россия может состояться на выходных
Канцлер Германии Олаф Шольц 3 марта поговорил по телефону с Владимиром Путиным. В Германии пишут, что разговор длился ориентировочно час.
Говорится, что Шольц призвал российское руководство немедленно прекратить все боевые действия и предоставить гуманитарный доступ к пострадавшим районам.
Президент Путин сообщил канцлеру, что Россия и Украина запланировали на эти выходные третий раунд переговоров,
– говорится в сообщении.
Говорится, что Олаф Шольц и Путин договорились о дальнейших переговорах в ближайшее время.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!