Відповідну інформацію оприлюднили на сайті німецького Бундестагу 4 березня. Про це Німеччина заявила після перемовин Шольца з Путіним.

Зауважте Путін та Шольц знову продовжили обговорення по телефону війни Росії проти України

Третій раунд переговорів Україна – Росія може відбутись на вихідних

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 3 березня поговорив телефоном з Володимиром Путіним. У Німеччині пишуть, що розмова тривала орієнтовно годину.

Мовиться, що Шольц закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до постраждалих районів.

Президент Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів,

– мовиться у повідомленні.

Мовиться, що Олаф Шольц та Путін домовилися про подальші переговори найближчим часом.

Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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