Из решения следует, что Минаев отправится в тюрьму на 5 с половиной лет. К тому же, у него конфискуют имущество и он останется без права занимать должность судьи в течение 3 лет после окончания наказания.
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Детали преступления
Прокуроры утверждают, что судья Минаев в 2017 году получил 6 тысяч гривен взятки. За эти деньги пообещал не наказывать водителя, который управлял авто пьяным, и закрыть дело против него.
Адвокаты судьи хотели использовать в качестве доказательства видеозаписи с российского телевидения и канала пророссийского политика и блогера Анатолия Шария.
На видео суд не обращал внимания
Судьи указали на информацию СБУ о том, что оба эти источника связаны со специальными информационными операциями для распространения неправды.
В итоге суд не принял видео адвокатов во внимание, так как их источники не вызывают малейшего доверия.
Судьи объясняют отказ принимать во внимание "доказательства": смотрите видео
Несмотря ни на что, судья Минаев до сих пор продолжает работать в должности. Ведь Высший совет правосудия его не отстранил, несмотря на обвинения во взяточничестве.
Судьи-взяточники в Украине
- ВАКС 3 февраля приговорил к заключению двух бывших столичных судей, которых признали виновными во взяточничестве. Они проведут за решеткой 7 и 7, 5 лет.
- Также Высший антикоррупционный суд в июне 2021 года приговорил к 6 годам тюрьмы судью Броварского горрайонного суда Киевщины Анну Билык. Недавно ВАКС окончательно подтвердил приговор, который пытались обжаловать.
- Но, как сообщала глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, ей не предлагали взятку за время работы судьей. Ее коллегам также.
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