З рішення випливає, що Мінаєв відправиться у в'язницю на 5 з половиною років. До того ж, в нього конфіскують майно і він залишиться без права обіймати посаду судді протягом 3 років після закінчення покарання.
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Деталі злочину
Прокурори стверджують, що суддя Мінаєв у 2017 році отримав 6 тисяч гривень хабаря. За ці гроші пообіцяв не карати водія, який керував авто п'яним, і закрити справу проти нього.
Адвокати судді хотіли використати як доказ відеозаписи із російського телебачення та каналу проросійського політика й блогера Анатолія Шарія.
На відео суд не зважав
Судді вказали на інформацію СБУ про те, що обидва ці джерела пов'язані з спеціальними інформаційними операціями для розповсюдження неправди.
У результаті суд не взяв відео адвокатів до уваги, тому що їхні джерела не викликають щонайменшої довіри.
Судді пояснюють відмову брати до уваги "докази": дивіться відео
Попри все, суддя Мінаєв досі продовжує працювати на посаді. Адже Вища рада правосуддя його не відсторонила, незважаючи на звинування у хабарництві.
Судді-хабарники в Україні
- ВАКС 3 лютого засудив до ув'язнення двох колишніх столичних суддів, яких визнали винними у хабарництві. Вони проведуть за ґратами 7 та 7, 5 років.
- Також Вищий антикорупційний суд у червні 2021 року засудив до 6 років в’язниці суддю Броварського міськрайонного суду Київщини Ганну Білик. Нещодавно ВАКС остаточно підтвердив вирок, який намагалися оскаржити.
- Але, як повідомляла голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, їй не пропонували хабар за час роботи суддею. Її колегам також.
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