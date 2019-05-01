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      Третий энергоблок Ровенской АЭС ввели в эксплуатацию после пожара на станции

      8 Читати новину українською
      Ровенская АЭС
      Ровенская АЭС / RNPP

      Энергоблок №3, который отключили из-за повреждения в результате возгорания трансформатора на Ровенской АЭС подключили к сети и вернули в работу.

      В пресс-службе РАЭС отметили, что сделали этом 30 апреля предварительно выяснив и устранив причины его отключения.

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      Отмечается, что на 21:15 30 апреля в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала станции нет.

      Также в пресс-службе отметили, что на энергоблоке №2 продолжается капитальный плановый ремонт и проводятся пусковые операции. Все работы выполняются согласно графику.

      Вечером 29 апреля из-за повреждения трансформатора на территории Ровенской атомной электростанции вспыхнул пожар.

      Трансформатор загорелся на открытой территории распределительного устройства около 21:00. Уже в 22:00 пожар был ликвидирован силами государственного пожарно-спасательного отряда по охране РАЭС.

      Смотрите видео о пожаре на РАЭС:

      Что известно о Ровненской АЭС?Это одна из 5 атомных электростанций, которые есть в Украине (остальные четыре – это Южноукраинская, Хмельницкая, Чернобыльская, Запорожская). Станция располагается вблизи города Вараш (бывший Кузнецовск) на западном Полесье, также неподалеку протекает река Стырь. Это первая в Украине атомная электростанция с энергетическим водо-водяным реактором типа ВВЭР-440 (В-213). Ее генерирующая мощность составляет 2835 МВт. РАЭС является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

      Строить Ровенскую электростанцию ​​начали в 1973 году, а впервые ввели ее в эксплуатацию в 1980-81 годах (1-й и 2-й энергоблоки). В 1986-м начал работу 3-й энергоблок, а в 2004-м – 4-й. 2 июля 2018 было заявлено о подготовке к строительству энергоблока №5.
      РАЕС, Рівненська атомна електростанція, пожежа, Рівне, Вараш Ровенская АЭС

      blog_ava
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      30 апреля
      271
      Теги: Чрезвычайное происшествие Энергетика Электроэнергия Ровно Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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