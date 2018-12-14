Третий пол на законодательном уровне признан в Германии

Немецкий парламент принял закон, который позволяет своим гражданам записывать третий пол как в паспортах, так и в свидетельствах о рождении. А также менять их по желанию.

Об этом сообщает Spiegel Online.

Парламент Германии принял закон, который отныне позволяет фиксировать третий пол в документах удостоверения личности.

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В немецких свидетельствах о рождении рядом с графами "мужской пол" и "женский пол" с сегодняшнего дня разрешено ставить отметку в графе "другой пол".

Эти нововведения важны для интерсексуалов – тех, кто не может определиться в своей принадлежности к определенному полу. До этого существовала единственная возможность – не указывать свой пол в документах вообще.

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Также немецкие граждане имеют возможность менять в своих документах указанные ранее имя или пол.