Третий пол на законодательном уровне признан в Германии
Немецкий парламент принял закон, который позволяет своим гражданам записывать третий пол как в паспортах, так и в свидетельствах о рождении. А также менять их по желанию.
Об этом сообщает Spiegel Online.
Парламент Германии принял закон, который отныне позволяет фиксировать третий пол в документах удостоверения личности.
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В немецких свидетельствах о рождении рядом с графами "мужской пол" и "женский пол" с сегодняшнего дня разрешено ставить отметку в графе "другой пол".
Эти нововведения важны для интерсексуалов – тех, кто не может определиться в своей принадлежности к определенному полу. До этого существовала единственная возможность – не указывать свой пол в документах вообще.
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Также немецкие граждане имеют возможность менять в своих документах указанные ранее имя или пол.
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