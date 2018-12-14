14:26
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Третий пол на законодательном уровне признан в Германии

      78 Читати новину українською
      Немецкий паспорт
      Немецкий паспорт / berliner-zeitung.de

      Немецкий парламент принял закон, который позволяет своим гражданам записывать третий пол как в паспортах, так и в свидетельствах о рождении. А также менять их по желанию.

      Об этом сообщает Spiegel Online.

      Парламент Германии принял закон, который отныне позволяет фиксировать третий пол в документах удостоверения личности.

      Читайте также: Как реагировать родителям, если ребенок гомосексуал: советы психолога

      В немецких свидетельствах о рождении рядом с графами "мужской пол" и "женский пол" с сегодняшнего дня разрешено ставить отметку в графе "другой пол".

      Эти нововведения важны для интерсексуалов – тех, кто не может определиться в своей принадлежности к определенному полу. До этого существовала единственная возможность – не указывать свой пол в документах вообще.

      Читайте также: Германия создала стратегию для достижения мира в Украине: что предлагают

      Также немецкие граждане имеют возможность менять в своих документах указанные ранее имя или пол.

      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      сегодня , 13:30 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 5279
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сегодня , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 1005
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      сегодня , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
      сегодня , 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
      Марта Вересюк 325
      Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?
      сегодня , 09:31 Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?
      186
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      День в истории. 26 лет назад советские войска жестоко разогнали мирную демонстрацию в Тбилиси
       9 апреля 2015 , 06:15
      Канада призвала Россию освободить захваченные украинские суда
       26 ноября , 06:15
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук