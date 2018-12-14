Третю стать на законодавчому рівні визнано в Німеччині
Німецький парламент ухвалив закон, який дозволяє своїм громадянам записувати третю стать як у паспортах, так і в свідоцтвах про народження. А також змінювати їх за бажанням.
Про це повідомляє Spiegel Online.
Парламент Німеччини ухвалив закон, який відтепер дозволяє фіксувати третю стать у документах посвідчення особи.
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У німецьких свідоцтвах про народження поруч із графами "чоловіча стать" та "жіноча стать" від сьогодні дозволено ставити відмітку у графі "інша стать".
Ці нововведення є важливими для інтерсексуалів – тих, хто не може визначитися щодо своєї приналежності до певної статі. До цього існувала єдина можливість – не вказувати свою стать у документах взагалі.
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Також німецькі громадяни мають можливість змінювати у своїх документах вказані раніше ім'я чи стать.
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