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      Третю стать на законодавчому рівні визнано в Німеччині

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      Німецький паспорт
      Німецький паспорт / berliner-zeitung.de

      Німецький парламент ухвалив закон, який дозволяє своїм громадянам записувати третю стать як у паспортах, так і в свідоцтвах про народження. А також змінювати їх за бажанням.

      Про це повідомляє Spiegel Online.

      Парламент Німеччини ухвалив закон, який відтепер дозволяє фіксувати третю стать у документах посвідчення особи. 

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      У німецьких свідоцтвах про народження поруч із графами "чоловіча стать" та "жіноча стать" від сьогодні дозволено ставити відмітку у графі "інша стать".

      Ці нововведення є важливими для інтерсексуалів – тих, хто не може визначитися щодо своєї приналежності до певної статі. До цього існувала єдина можливість – не вказувати свою стать у документах взагалі.

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      Також німецькі громадяни мають можливість змінювати у своїх документах вказані раніше ім'я чи стать.

      Джерело: 24 Канал
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