Об этом украинский защитник рассказал в эфире "Мы Украина", передает 24 Канал.

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История украинского защитника

Боец 2 штурмовой роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр с позывным "Марик" смог отразить вражеский штурм и захватить четырех россиян.

Я был быстрее их, подавил их огнем и предложил им сдаться – и они сдались в плен,

– сказал "Марик".

Он подчеркнул, что захватчики имели оружие, в частности АК-74, и хорошую экипировку. Они пытались открывать огонь в ответ, но у них ничего не получилось.

К слову, 20 июня состоялся новый этап обмена пленными Украины с Россией. Большинство воинов, которые вернулись домой, находились в российском плену более двух лет.

"Все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года", – написали в Коордштабе.