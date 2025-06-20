Про це український захисник розповів у етері "Ми Україна", передає 24 Канал.

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Історія українського захисника

Боєць 2 штурмової роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр з позивним "Марік" зміг відбити ворожий штурм та захопити чотирьох росіян.

Я був швидшим за них, подавив їх вогнем і запропонував їм здатися – і вони здалися в полон,

– сказав "Марік".

Він підкреслив, що загарбники мали зброю, зокрема АК-74, та хороше екіпірування. Вони намагалися відкривати вогонь у відповідь, але у них нічого не вийшло.

До слова, 20 червня відбувся новий етап обміну полоненими України з Росією. Більшість воїнів, які повернулися додому, перебували в російському полоні понад два роки.

"Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року", – написали в Коордштабі.