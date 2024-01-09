Название инициативы причудливое – "Тестовая неделя штурмовика". Это аналогия с пробным периодом в гражданской жизни, когда потенциальный работник и работодатель присматриваются друг к другу.

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Преимущества тестовой недели

Мы запустили эту пробную неделю для тех, кто хочет проверить, достаточна ли его физическая подготовка для присоединения к 3 ОШБр. Кроме того, пробная неделя – это возможность почувствовать атмосферу нашего движа, армейской жизни и дух боевого братства Третьей штурмовой. В конце концов, это также шанс получить базовые знания в военной сфере,

– указано на сайте 3 ОШБр.

Новичков готовят инструкторы с большим боевым опытом.

Как указывают в бригаде, уйти с тестовой недели можно в любой момент, не дожидаясь ее завершения. И это главное ее преимущество. Еще 3 ОШБр не выдает повестки и не мобилизует Поэтому это прекрасная возможность присмотреться к армии для тех, кто не хочет коммуницировать с ТЦК.

Чтобы записаться на тестовую неделю, нужно подать заявку на сайте. В анкете следует указать ФИО, мобильный, ник в телеграме, а также то, являетесь ли вы военнослужащим.

Как проходит тестовая неделя штурмовика

Она состоит из трех частей – теория и практика по тактике, теория и практика по медицине, физическая подготовка.

Во время обучения по тактике изучают правила поведения, основные стойки и положения, базовые упражнения, отрабатывают групповые перемещения, овладевают основами ведения боя группой, отделением или взводом. Теоретические занятия предполагают лекции по современной стратегии и тактике ведения боя, схематическое рассмотрение сценариев штурма или обустройства обороны.

На лекциях и практических занятиях по тактической медицине изучают основы домедицинской подготовки, чтобы бойцы могли помочь себе или побратиму до прибытия медиков. На практике отрабатывают сценарии помощи и эвакуации в сочетании с тактической подготовкой.

Хорошая физическая форма и выносливость необходимы бойцу для успешного выполнения поставленных боевых задач. Поэтому во время пробной недели ты проверишь свой уровень физо, сможешь усовершенствовать его и в случае необходимости будешь знать, над чем еще нужно поработать,

– обещают в Третьей штурмовой.

А если я хочу дольше недели

Те, кто после тестовой недели захочет остаться в бригаде, будут проходить курс молодого бойца. А если для этого не хватит физической подготовки – будет доподготовка перед КМБ. Все о том, как попасть в Третью штурмовую, какой нужен базовый уровень подготовки для новичков, какие вакансии есть в 3 ОШБр, – читайте по линку.