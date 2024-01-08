Ровно год назад "Украинский Свидетель" уже брал интервью у Александра. В преддверии нового 2024 года журналисты пообщались с ним снова.

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Итоги года войны от Александра Матяша

Мужчина участвовал в летней кампании на Запорожском направлении, был под Работино.

В 2023 году меня дважды чуть не убили. Это было в Малой Токмачке, мы едва смогли оттуда выскочить,

– рассказывает он.

Как изменились боевые действия в 2023 году

Год принес существенные изменения в ведении российско-украинской войны и характере боевых действий.

"Россияне начали массово использовать дроны летом на Запорожском направлении. Мы также их используем. Это создает проблемы с логистикой для обеих сторон. Раньше я мог подъехать на авто за километр до линии столкновения, эвакуировать раненого. Сейчас это невозможно, ведь FPV могут преодолевать расстояния до 20 километров. Чтобы выйти на позицию, ты должен пройти 7 – 8 километров пешком», – делится Матяш.

Из-за активного использования дронов изменился и характер ранений бойцов. Если в первые месяцы полномасштабной войны это были преимущественно осколочные ранения от артиллерии, а во время боев за Бахмут преобладали пулевые, теперь это поражение FPV-дронами.

"Пришло время брать на себя ответственность": что нужно изменить в обществе

По мнению Матяша, пора менять повестку дня в обществе.

С украинцами говорят как с детьми: мол, не волнуйтесь, все будет хорошо. В пресс-конференции Валерия Залужного мне понравилось, что он разговаривал с аудиторией как со взрослыми. Время идет, надо брать на себя ответственность,

– уверен военный.

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Россияне научились приспосабливаться к переменам. Теперь выводы должны сделать мы

Александр Матяш убежден, что больше шансов победить – у гибких и адаптивных. И россияне имеют в этом определенные успехи.

"Они делают выводы из своих ошибок. У них есть чему поучиться. Посмотрите на линии укреплений в районе Токмака, там все очень непросто. Теперь выводы должны делать мы", – заключает он.