Рівно рік тому "Український Свідок" уже брав інтерв'ю в Олександра. Напередодні нового 2024 року журналісти поспілкувалися з ним знову.

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Підсумки року війни від Олександра Матяша

Чоловік брав участь у літній кампанії на Запорізькому напрямку, був під Роботиним.

Протягом 2023 року мене двічі ледь не вбили. Це було у Малій Токмачці, ми ледь змогли звідти вискочити,

– розповідає він.

Як змінилися бойові дії у 2023 році

Рік приніс значні зміни у веденні російсько-української війни та характері бойових дій.

"Росіяни почали масово використовувати дрони влітку на Запорізькому напрямку. Ми також їх використовуємо. Це створює проблеми з логістикою для обох сторін. Раніше я міг під'їхати на авто за кілометр до лінії зіткнення, евакуювати пораненого. Зараз це неможливо, адже FPV можуть долати відстані до 20 кілометрів. Аби вийти на позицію, ти мусиш пройти 7 – 8 кілометрів пішки", –ділиться Матяш.

Через активне використання дронів змінився і характер поранень бійців. Якщо у перші місяці повномасштабної війни це були переважно уламкові поранення від артилерії, а під час боїв за Бахмут переважали кульові, то тепер це ураження FPV-дронами.

"Прийшов час брати на себе відповідальність": що треба змінити у суспільстві

На думку Матяша, час змінювати порядок денний у суспільстві.

З українцями розмовляють як з дітьми: мовляв, не хвилюйтесь, все буде добре. У пресконференції Валерія Залужного мені сподобалось, що він розмовляв з аудиторією як з дорослими. Час спливає, треба брати на себе відповідальність,

– упевнений військовий.

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Росіяни навчились пристосовуватися до змін. Тепер висновки маємо зробити ми

Олександр Матяш переконаний, що більше шансів перемогти – у гнучких та адаптивних. І росіяни мають в цьому певні успіхи.

"Вони роблять висновки зі своїх помилок. У них є чому повчитись. Подивіться на лінії укріплень в районі Токмака, там все дуже непросто. Тепер висновки маємо робити ми", – підсумовує він.