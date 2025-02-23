Какие последствия вражеской атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Киевской ОВА Николая Калашника.
Смотрите также Обломки в ботсаду, пожар и поврежденные дома: все о ночной атаке БПЛА на Киев
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Атака "Шахедами" на Киевщину 23 февраля
Этой ночью российские захватчики массированно атаковали Киевскую область беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась с 21:08 до 07:28.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,
– подчеркнул Калашник.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в Бучанском районе повреждены 4 частных дома. В Вышгородском – возгорание травяного настила на открытом участке местности. Пожар уже ликвидировали.
Сейчас оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий российской атаки.