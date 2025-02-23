В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах города. Что известно о последствиях обстрела столичного региона, сообщает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на Киев

В столице работала ПВО по вражеским беспилотникам. Известно, что в результате российской атаки пострадали несколько районов города.

Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Печерском районе.

Экстренные службы работают на месте. Сейчас пострадавших нет,

– сообщил он.

По сообщению председателя МВА Тимура Ткаченко, в этом районе повреждены окна в нежилом здании.

Впоследствии, стало известно, что из-за атаки в Голосеевском районе города возник пожар в частном доме. Там также было зафиксировано падение обломков.

Разрушения по этой же причине есть и в Дарницком районе. Там повреждены 3 частных дома и несколько автомобилей.

По словам мэра, пока к медикам за помощью никто не обращался.