Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина. В общем Воздушная тревога в Украине продолжалась более 17 часов. За это время ПВО уничтожила 66 вражеских дронов – 10 из них в Хмельницкой области, минимизируя повреждения гражданской инфраструктуры.

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Самая длинная тревога в Хмельницкой области

Отмечается, что жители Хмельницкой области пережили самую длинную с начала полномасштабного вторжения воздушную тревогу, которая длилась 11 часов.

Сейчас специалисты уточняют точные места падения обломков сбитых БпЛА. По последним данным, сообщений о пострадавших или погибших нет. В результате атаки повреждены окна в жилом доме, помещение гаража и автомобиль. На месте происшествия работают все необходимые службы.

К слову, утром 28 октября в Хмельницкой области прогремели взрывы.

24 октября в Староконстантинове из-за падения обломков сбитого российского дрона повреждены отель и дом, возникли пожары, эвакуированы 40 человек.