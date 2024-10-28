Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОДА Сергія Тюріна. Загалом Повітряна тривога в Україні тривала понад 17 годин. За цей час ППО знищила 66 ворожих дронів – 10 з них на Хмельниччині, мінімізуючи пошкодження цивільної інфраструктури.

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Найдовша тривога на Хмельниччині

Зазначається, що жителі Хмельниччини пережили найдовшу з початку повномасштабного вторгнення повітряну тривогу, яка тривала 11 годин.

Наразі фахівці уточнюють точні місця падіння уламків збитих БпЛА. За останніми даними, повідомлень про постраждалих чи загиблих немає. Внаслідок атаки пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль. На місці події працюють усі необхідні служби.

До слова, вранці 28 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи.

До того ж внаслідок російської атаки "Шахедами" на Хмельниччині пошкоджено електромережі, що призвело до відключення світла в частині населених пунктів.

24 жовтня у Старокостянтинові через падіння уламків збитого російського дрона пошкоджено готель та будинок, виникли пожежі, евакуйовано 40 людей.