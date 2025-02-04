Пострадавшие вспомнили ужасный удар корреспондентке 24 Канала Анне Черненко. По их словам, люди выбегали из помещений без одежды, везде капала кровь.

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Как местные пережили российский удар

Российские оккупанты попали по админзданию в Изюме. Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома.

Пострадали сотрудники Службы по делам детей, медицинского колледжа, социальной защиты и обычные мирные жители, которые шли по центру города.

Работница одного из соцучреждений Елена Беспалая отделалась лишь ранениями от стекла. Она находилась в здании на момент удара, ее коллегу сейчас оперируют.

Только прозвучала воздушная тревога, сразу через одну секунду взрыв. Все посыпалось. Начали выходить из помещения, раздетые. Клубки дыма, люди бежали, кровь капала. Думали, что будет еще один удар,

– рассказала раненая женщина.