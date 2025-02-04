Постраждалі пригадали жахливий удар кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко. За їхніми словами, люди вибігали з приміщень без одягу, всюди капала кров.
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Як місцеві пережили російський удар
Російські окупанти влучили по адмінбудівлі в Ізюмі. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки.
Постраждали співробітники Служби у справах дітей, медичного коледжу, соціального захисту та звичайні мирні жителі, які йшли центром міста.
Працівниця однієї із соцустанов Олена Безпала відбулася лише пораненнями від скла. Вона перебувала в будівлі на момент удару, її колегу зараз оперують.
Тільки пролунала повітряна тривога, одразу через одну секунду вибух. Все посипалося. Почали виходити з приміщення, роздягнуті. Клубки диму, люди бігли, кров капала. Думали, що буде ще один удар,
– розповіла поранена жінка.