Постраждалі пригадали жахливий удар кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко. За їхніми словами, люди вибігали з приміщень без одягу, всюди капала кров.

Дивіться також Росія вдарила по Ізюму на Харківщині, є загиблі: головне про чергову злочинну атаку

Як місцеві пережили російський удар

Російські окупанти влучили по адмінбудівлі в Ізюмі. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки.

Постраждали співробітники Служби у справах дітей, медичного коледжу, соціального захисту та звичайні мирні жителі, які йшли центром міста.

Працівниця однієї із соцустанов Олена Безпала відбулася лише пораненнями від скла. Вона перебувала в будівлі на момент удару, її колегу зараз оперують.

Тільки пролунала повітряна тривога, одразу через одну секунду вибух. Все посипалося. Почали виходити з приміщення, роздягнуті. Клубки диму, люди бігли, кров капала. Думали, що буде ще один удар,

– розповіла поранена жінка.