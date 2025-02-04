Загалом після атаки по Ізюму відомо про 5 жертв та 55 постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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Що відомо про жертв та постраждалих в Ізюмі
Унаслідок ракетного удару, попередньо "Іскандером", загинув 44-річний та 69-річний чоловіки, а також дві жінки – 18 та 19 років.
Одна із них була вагітна,
– повідомив Синєгубов.
Особисті дані ще одного загиблого чоловіка встановлюють.
Також відомо про 55 постраждалих, зокрема, трьох дітей.
"Серед них хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому", – додав голова ОВА.
Щонайменше 24 людини госпіталізовано до лікарень, троє з них перебувають у важкому стані.
Більшість постраждалих – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медколеджу тощо.