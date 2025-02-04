Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в телеграм-канале. В результате вражеской российской атаки в Изюме также погибли люди.

К теме Погибли гражданские люди: ракета в Изюме попала в админздание в Изюме

Что сказал Зеленский о вражеском ударе по Изюму

Владимир Зеленский подчеркнул, что в Изюме продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу. Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета.

По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие – 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким,

– написал президент.

Президент показал последствия атаки россиян на Изюм / Видео с фейсбука Владимира Зеленского

Он также отметил, что с этой жестокостью невозможно примириться. Поэтому нужно давить на Россию, применять как можно больше силы – силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, – чтобы остановить террор и защитить жизнь.

Кадры с последствиями вражеского удара по Изюму также опубликовали журналисты Суспильного, которые были на месте событий. На кадрах можно увидеть гору строительного мусора, поврежденные окна админздания и поваленные деревья.

Какие повреждения враг нанес Изюму / Фото Суспильного

К слову, почти в полдень 4 февраля враг атаковал центр Изюма баллистической ракетой. До этого по всей Харьковской области объявили воздушную тревогу, после чего в самом городе прогремел взрыв.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в Изюме частично разрушены административные здания и поврежден жилой пятиэтажный дом. Из-под завалов спасатели извлекали людей. Также известно, что среди погибших в Изюме есть 15-летняя девочка.