От вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе дети. Поэтому во время воздушной тревоги не следует пренебрегать собственной безопасностью.

Заметьте Россияне цинично обстреляли дом ветерана Второй мировой войны на Харьковщине