От вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе дети. Поэтому во время воздушной тревоги не следует пренебрегать собственной безопасностью.
Заметьте Россияне цинично обстреляли дом ветерана Второй мировой войны на Харьковщине
Во многих областях на Востоке и на Юге Украины объявили воздушную тревогу. Местные жители слышали взрывы в Одессе.
От вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе дети. Поэтому во время воздушной тревоги не следует пренебрегать собственной безопасностью.
Заметьте Россияне цинично обстреляли дом ветерана Второй мировой войны на Харьковщине