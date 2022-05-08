Від ворожих обстрілів вже загинули багато мирних українців, зокрема дітей. Тож під час повітряної тривоги не варто нехтувати власною безпекою, повідомляє 24 канал.

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В областях на Сході та Півдні – повітряна тривога

Через загрозу ворожого обстрілу вночі 8 травня в багатьох областях на Сході та Півдні оголосили повітряну тривогу. Наразі сирени лунають у:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Миколаївській,

Одеській областях.

Зауважте, що на Луганщині також триває повітряна тривога. Її оголосили ще 4 квітня, тобто 33 дні тому.

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