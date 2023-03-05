Сначала тревогу объявили на Востоке и на Юге. Однако впоследствии сирены начали раздаваться в центральных областях.

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6 марта

5 марта