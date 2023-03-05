Сначала тревогу объявили на Востоке и на Юге. Однако впоследствии сирены начали раздаваться в центральных областях.

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6 марта

00:54 В Киевской ОВА сообщили о работе сил ПВО в области.

00:53 В Киеве объявили воздушную тревогу.

00:44 Местные телеграмм-каналы сообщают о звуках взрывов в Запорожском районе.

00:35 Есть сообщения о взрывах в Днепропетровской области. Официальных доказательств нет.

00:32 В Запорожье и области снова раздались сирены. Объявлена воздушная тревога.

00:14 В Киевской ОВА заявили об обнаружении в небе над областью воздушной цели. Там заверили, что силы ПВО готовы. Жителей области призывают находиться в укрытиях.

5 марта

23:52 Есть сообщения о взрывах в Киевской области. Предварительно – работает ПВО. Однако официальных сообщений от власти по состоянию на данный момент нет.

23:40 Неизвестные воздушные цели по предварительным данным зафиксированы в Киевской, Полтавской и Сумской областях.

23:37 Отбой воздушной тревоги в Запорожской области.