Сначала тревогу объявили на Востоке и на Юге. Однако впоследствии сирены начали раздаваться в центральных областях. Обратите внимание Крайне тяжелая ситуация вблизи Бахмута, смертельный обстрел Купянская: хронология 375 дня войны 6 марта 00:54 В Киевской ОВА сообщили о работе сил ПВО в области. 00:53 В Киеве объявили воздушную тревогу. 00:44 Местные телеграмм-каналы сообщают о звуках взрывов в Запорожском районе. 00:35 Есть сообщения о взрывах в Днепропетровской области. Официальных доказательств нет. 00:32 В Запорожье и области снова раздались сирены. Объявлена воздушная тревога. 00:14 В Киевской ОВА заявили об обнаружении в небе над областью воздушной цели. Там заверили, что силы ПВО готовы. Жителей области призывают находиться в укрытиях. 5 марта 23:52 Есть сообщения о взрывах в Киевской области. Предварительно – работает ПВО. Однако официальных сообщений от власти по состоянию на данный момент нет. 23:40 Неизвестные воздушные цели по предварительным данным зафиксированы в Киевской, Полтавской и Сумской областях. 23:37 Отбой воздушной тревоги в Запорожской области. 23:36 Воздушная тревога из-за угроз российских атак раздалась в: Киевской области; Черниговской области; Сумской области; Харьковской области; Донецкойобласти; Полтавской области; Днепропетровской области; Запорожской области; Кировоградской области; Черкасской области. Непрерывная воздушная тревога с 4 апреля 2022 года объявлена в Луганской области, а с 11 декабря – во временно оккупированном Крыму.