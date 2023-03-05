Спершу тривогу оголосили на Сході та на Півдні. Однак згодом сирени почали лунати у центральних областях. Зверніть увагуВкрай важка ситуація поблизу Бахмута, смертельний обстріл Куп'янська: хронологія 375 дня війни 6 березня 00:32 У Запоріжжі та області знову пролунали сирени. Оголошена повітряна тривога. 00:14 У Київській ОВА заявили про виявлення в небі над областю повітряної цілі. Там запевнили, що сили ППО готові. Мешканців області закликають перебувати в укриттях. 5 березня 23:52 Є повідомлення про вибухи на Київщині. Попередньо –працює ППО. Однак офіційних повідомлень від влади станом на цю мить немає. 23:40 Невідомі повітряні цілі, за попередніми даними, зафіксовані у Київській, Полтавській та Сумській областях. 23:37 Відбій повітряної тривоги у Запорізькій області. 23:36 Повітряна тривога через загрози російських атак пролунала у: Київській області; Чернігівській області; Сумській області; Харківській області; Донецькій області; Полтавській області; Дніпропетровській області; Запорізькій області; Кіровоградській області; Черкаській області. Безперервна повітряна тривога з 4 квітня 2022 року оголошена в Луганській області, а з 11 грудня –в тимчасово окупованому Криму.