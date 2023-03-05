Спершу тривогу оголосили на Сході та на Півдні. Однак згодом сирени почали лунати у центральних областях.

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6 березня

5 березня