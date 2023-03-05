Спершу тривогу оголосили на Сході та на Півдні. Однак згодом сирени почали лунати у центральних областях.

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6 березня

00:32 У Запоріжжі та області знову пролунали сирени. Оголошена повітряна тривога.

00:14 У Київській ОВА заявили про виявлення в небі над областю повітряної цілі. Там запевнили, що сили ППО готові. Мешканців області закликають перебувати в укриттях.

5 березня

23:52 Є повідомлення про вибухи на Київщині. Попередньо – працює ППО. Однак офіційних повідомлень від влади станом на цю мить немає.

23:40 Невідомі повітряні цілі, за попередніми даними, зафіксовані у Київській, Полтавській та Сумській областях.

23:37 Відбій повітряної тривоги у Запорізькій області.