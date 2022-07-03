Тревога во многих областях: высокая угроза удара с неба

На большей части территории Украины вечером 3 июля была объявлена тревога. Если вы услышали сирену, немедленно направляйтесь к укрытию.

Первый сигнал прозвучал в Полтавской области в 20:28. Впоследствии предупредили об угрозе вражеского удара с неба во многих других регионах.

В этот же день В Харькове снова раздаются взрывы: не оставляйте укрытий

В каких областях объявили тревогу:

Кировоградской;

Черкасской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Полтавской;

Запорожской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Донецкой области.

Относительно опасности на Херсонщине и в Крыму информации нет, поскольку эти территории временно находятся под контролем российских оккупантов. Также красная всегда на карте Луганщина, однако там воздушная тревога не заканчивается уже с начала апреля.

Карта тревог по состоянию на 20:40 / Скриншот

В этот день атаковали Харьков

Если вы увидите попадание ракеты или другую атаку, не фотографируйте и не снимайте на видео последствия. Такие материалы в соцсетях помогают врагу корректировать удар. Информационное мародерство угрожает жизни гражданских, спасателей и наших защитников. Также нельзя распространять данные о работе противовоздушной обороны. Будьте осторожны, а также берегите себя и своих родных.

Ночью 3 июля жители Харькова начали сообщать в сети, что слышат звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что это был ракетный обстрел. В общей сложности российские войска ранили 4 человека. К счастью, погибших этой ночью не было.

Россияне нанесли удар с территории своего приграничного города Белгород. "Прилеты" были сразу в двух районах города – Новобаварском и Киевском. В частности, оккупанты разрушили местное предприятие.

Ракетный удар армия России нанесла по предприятию. Поврежден нежилой фонд города и автобусы. Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места и собрали вещественные доказательства. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС,

– подытожили впоследствии в полиции.

На фото с места ясно видно, что атака была направлена ​​именно на гражданский объект. Также были повреждены объект критической инфраструктуры.

Последствия ночного обстрела Харькова / Фото Нацполиции

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