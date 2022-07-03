Тревога во многих областях: высокая угроза удара с неба
На большей части территории Украины вечером 3 июля была объявлена тревога. Если вы услышали сирену, немедленно направляйтесь к укрытию.
Первый сигнал прозвучал в Полтавской области в 20:28. Впоследствии предупредили об угрозе вражеского удара с неба во многих других регионах.
В этот же день В Харькове снова раздаются взрывы: не оставляйте укрытий
В каких областях объявили тревогу:
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Запорожской;
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Донецкой области.
Относительно опасности на Херсонщине и в Крыму информации нет, поскольку эти территории временно находятся под контролем российских оккупантов. Также красная всегда на карте Луганщина, однако там воздушная тревога не заканчивается уже с начала апреля.
В этот день атаковали Харьков
Ночью 3 июля жители Харькова начали сообщать в сети, что слышат звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что это был ракетный обстрел. В общей сложности российские войска ранили 4 человека. К счастью, погибших этой ночью не было.
Россияне нанесли удар с территории своего приграничного города Белгород. "Прилеты" были сразу в двух районах города – Новобаварском и Киевском. В частности, оккупанты разрушили местное предприятие.
Ракетный удар армия России нанесла по предприятию. Поврежден нежилой фонд города и автобусы. Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места и собрали вещественные доказательства. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС,
– подытожили впоследствии в полиции.
На фото с места ясно видно, что атака была направлена именно на гражданский объект. Также были повреждены объект критической инфраструктуры.
Последствия ночного обстрела Харькова / Фото Нацполиции
Накануне – россияне цинично обстреляли Славянск и Краматорск: смотрите видео