О воздушной тревоге сообщили местные областные государственные администрации. Информация о тревоге поступила в 11:00.
Внимание В результате вражеских обстрелов в Киевской области уже погибли 25 гражданских
Если включили сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы послушать распоряжение местных властей;
- подготовить медицинскую аптечку, документы, деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- немедленно бежать в укрытие или укрыться в безопасном месте.
Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!