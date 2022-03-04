Про повітряну тривогу повідомили місцеві Обласних державних адміністраціях. Інформація про тривогу надійшла о 11.00.

Увага Внаслідок ворожих обстрілів у Київській області вже загинули 25 цивільних

Якщо увімкнули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб послухати розпорядження місцевої влади;

підготувати медичну аптечку, документи, гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

негайно бігти в укриття чи сховатися у безпечному місці.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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