Тревога по всей Украине длилась более трех часов

В ночь на 13 марта, примерно в 03:30 почти по всей территории прозвучали сирены. Воздушная тревога длилась более 3 часов.

Уже после 06:30 в украинских городах начали почти одновременно сообщать об отбое тревоги.

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Тревога по всей стране длилась 3 часа

Сначала сирены, которые сообщили о завершении воздушной тревоги, прозвучали в Киеве – в 06:32, далее – в Полтаве и Ивано-Франковске.

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