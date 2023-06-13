Взрывы в Киеве и области: во время воздушной тревоги отработали силы ПВО

Ракеты и "Шахеды" оккупанты в очередной раз применили против Украины ночью 13 июня. Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 02:46, тревоги в других областях продолжались около часа на тот момент.

Россияне этой ночью выпустили ряд крылатых ракет со стратегической авиации, а также запустили дроны-камикадзе. Во время атаки взрывы прогремели в Киеве. Предварительно, работала ПВО.

Читайте также Авиация России немного уменьшила активность: в Воздушных силах назвали причину

На Киевщине и в столице ночью 13 июня работала ПВО: что известно

По информации КГВА, враг применил крылатые ракеты Х-101/555, однако все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы уничтожены. Информации о жертвах или разрушениях не было.Отбой в Киеве и области. Никаких сообщений о попадании или падении обломков от официальных источников не было.Мониторы сообщают, что по состоянию на этот момент в Киевской области ситуация спокойная.Киевская область. В ОВА подтвердили ракетную опасность и заверили: "Силы ПВО уже работают!"Тревога продолжается! Оставайтесь в укрытиях до отбоя и соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.Глава Криворожской РВА Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах в Кривом Роге. Он призвал людей ничего не снимать и не выкладывать в сети.СМИ сообщают, что взрывы раздаются в Кировоградской области.СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге на Днепропетровщине.СМИ сообщают, что в Харькове раздаются взрывы.СМИ сообщают, что в Днепропетровской области слышны звуки взрывов.Сирены начали выть в Киеве и Винницкой области. Через минуту предупреждали об угрозе с неба жителей Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской.Monitor отметил, что предварительно с Ту-95МС могли совершить пуски крылатых ракет типа Х-101/Х-555. Тогда же воздушную тревогу объявили в Херсонской и Николаевской областях.Зафиксировали уже 9-10 бортов Ту-95МС в небе. Они входили в район Каспийского моря.Напомним, 6 июня была последняя массированная атака на Киев. Тогда силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага – попаданий не было. Всего в украинском небе уничтожены все запущенные россиянами 35 крылатых ракет Х-101/Х-555.