20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими картами "Белагропромбанка".

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10 марта в "Белагропромбанке" заявили, что банк продолжит работу "в штатном режиме", несмотря на "временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций",

– говорится в сообщении.

11 марта в Банке развития Беларуси также назвали отключение от SWIFT "временным" и сообщили, что "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".

Что такое SWIFT SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Каждый день через систему проходят транзакции на триллионы долларов. Это важнейшая финансовая система в мире, она контролируется центральными банками Европы, США, Канады и Японии.

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